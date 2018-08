Hombre decide vivir en la calle cansado del maltrato de su pareja

En las redes sociales se ha viralizado el caso de Javier Lara, de 48 años, un hondureño que desde el pasado viernes decidió vivir en la calle cansado de la supuesta violencia doméstica que sufría en Santa Rosa de Copán.

“Yo apoyo que se defienda a la mujer, pero no apoyo en que se violenten los derechos de un ciudadano humilde, un hombre trabajador”.

De acuerdo al hombre, su pareja argumentó ante las autoridades que ella lo acusó de violencia doméstica, “yo jamás la he ultrajado. Ella aceptó frente a un juez cuando éste le preguntó si yo la había golpeado, jalado el pelo o dicho malas palabras, ella dijo que yo la había tratado como una dama todo este tiempo. Con todo esto ella ya tiene una causal de divorcio”, dijo el hombre.

Según Lara, su mujer no le sacó sus cosas a la calle, la cama en la que duerme bajo la intemperie tuvo que sacarla fiada en un centro comercial y aún no la ha pagado.

“Yo estoy viviendo en la calle para que exista algo, que las leyes no atropellen a una persona por ser humilde”. La gente me ha apoyado porque me conoce. No tengo ninguna denuncia, jamás me han apresado”.