Hombre con 9 esposas se divorcia de una porque lo quería “solo para ella”

El brasileño Arthur O Urso tuvo que divorciarse de una de sus 9 esposas, porque según él se había vuelto “muy tóxica” y lo quería solo para ella.

Luana Kazaki, fue la primera esposa de Ursa, según medios brasileños.

El matrimonio con las 8 mujeres se realizó en el 2021 en Sao Paul, sin embargo, no fue aprobado por las autoridades por lo que es poligamia y es algo ilegal en Brasil.

El modelo contó que Agatha, una de sus esposas, le pidió el divorcio porque ella extrañaba la monogamia, además porque quería tenerlo solo para ella.

Arthur O Urso expresó que “quería tenerme todo para ella. No tenía sentido, tenemos que compartir. Estaba muy triste por la separación y aún más sorprendido por su excusa”.

“Dijo que echaba de menos una relación monógama. Mis otras esposas pensaban que su actitud era incorrecta y que aceptaba el matrimonio por aventura, y no por sentimientos reales. Sé que he perdido una esposa, pero no voy a reemplazarla en este momento”, señaló el modelo.