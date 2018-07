Harper el favorito en el Derby de cuadrangulares

Desde las seis de la tarde se estará realizando hoy el Derby de cuadrangulares de las Grandes Ligas en Washington. El principal candidato para ganarlo es el local Bryce Harper.

Otro de los favoritos es el venezolano Jesús Aguilar de los Cerveceros de Milwaukee. Aguilar es el actual líder en cuadrangulares en la liga nacional con 22 y competirá en la primera ronda contra Rhys Hoskins, en la que que el favorito para llevarse el trofeo es el jugador de casa, Bryce Harper, de los Nacionales de Washington.

Los cruces en el Derby serán los siguientes: Bryce Harper de los Nacionales se medirá al inicialista de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman, en la primera ronda del Derby de Jonrones de hoy. Harper de 25 años tiene 22 vuelacercas. Freeman, líder de votos en la Liga Nacional para el Juego de Estrellas que se realizara el martes por la noche, tiene 16 cuadrangulares.

El novato de los Dodgers de Los Ángeles Max Muncy, chocara con el puertorriqueño de los Cachorros de Chicago Javier Báez, mientras que el antesalista de los Astros de Houston y único representante de la Liga Americana, Alex Bregman, irá en contra del jardinero de los Cachorros Kyle Schwarber.

Los enfrentamientos serán los siguientes:

Jesús Aguilar, Cerveceros vs. Rhys Hoskins, Filis.

Alex Bregman, Astros vs. 5. Kyle Schwarber, Cachorros.

Bryce Harper, Nacionales vs. Freddie Freeman, Bravos.

Max Muncy, Dodgers vs. Javier Báez, Cachorros.