Hace 35 años brilló la justicia para Nicaragua en la CIJ

Este 27 de junio se conmemoraron los 35 años del triunfo de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante los Estados Unidos de América.

La CIJ condenó a lso Estados Unidos por financiar actividades paramilitares y armar a la contra, minar nuestros puertos y destruir nuestra economía, recordó la Vicepresidente Rosario Murillo.

El profesor Harold Delgado, del Ministerio de Educación, nos recuerda que un día como ayer hace 35 años, el 27 de junio de 1986 en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, brilló Nicaragua, brilló la Justicia para el pueblo nicaragüense. David volvió a vencer a Goliat. David, el Rey David, el profeta vence a Goliat, dijo Rosario.

“Somos siempre capaces de vencer espiritualmente como pueblo de Dios, David hace 35 años y hoy David vence a Goliat con alma buena, con fuerza de paz y bien, con fuerza de las sagradas creencias, con fuerza espiritual infinita”, dijo la Vicepresidente.

“Fue un hito histórico para el derecho internacional. Nicaragua ganó a los Estados Unidos, y la Corte condenó (a ese país) por financiar actividades paramilitares y armar a la contra, minar nuestros puertos y destruir nuestra economía. Y todas las decenas de miles de muertos que generó en esa etapa los Estados Unidos y a través de la historia, los Estados Unidos que han sembrado siempre destrucción desde la codicia, la avaricia y el afán de sometimiento, de indignidad que quieren perpetuar. De 16 jueces 15 dieron su voto a favor de Nicaragua. De 16, 15. 17 mil millones de dólares fue el cálculo, el valor que estimaron que los Estados Unidos debería pagar a Nicaragua, indemnización que los vendepatrias como siempre excusaron, perdonaron al gobierno imperialista de los Estados Unidos”, detalló.

“Están retratados. Siempre entreguistas, siempre vendepatrias, nunca nicaragüenses, nunca han sentido el dolor del pueblo nicaragüense, nunca. Fueron capaces de perdonar, así dicen, perdonar la deuda histórica, apenas además centavos en relación a lo que cuesta la vida de cada ser humano asesinado brutalmente en esa etapa únicamente, porque si sumamos todos los muertos, todos los crímenes, todas las traiciones perpetradas por los Estados Unidos en nuestra Nicaragua, traición a la humanidad, porque son crímenes de lesa humanidad. Si sumáramos. No se puede sumar, la vida humana no se puede calcular, no se le puede poner precio. Pero bueno, se reconoció un valor estimado por los daños materiales y vino el vendepatrismo que los Estados Unidos impuso en Nicaragua nuevamente con el terror, y dijo: No, los Estados Unidos no le deben nada a Nicaragua”, agregó.

“Cuánto desamor, ese es un crimen, y un crimen de odio y un crimen de lesa humanidad, cometido por los mismos, los mismos vendepatrias de ayer y de hoy”, lamentó la Compañera Rosario Murillo.

“Y aquí estamos gracias a Dios trabajando por la concordia, trabajando con la fuerza de nuestro espíritu invicto, avanzando en caminos de paz y de victorias. Estamos frente a un nuevo julio y a un nuevo tiempo, y a un nuevo camino y a nuevos caminos que recorremos todos los días con la misma fe, la misma certeza, el mismo aplomo de un pueblo grande, heroico, de un pueblo que sabe de luchas y sabe de honor porque sabemos, y así gracias a Dios vamos adelante”, aseguró.