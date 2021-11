Guitarra de Eric Clapton se vendió en más de 600 mil dólares

Una guitarra de colección del legendario guitarrista Eric Clapton, de 76 años, fue subastada por 625 mil dólares en Nueva York, Estados Unidos.

El legendario guitarrista Eric Clapton

Alcanzando el precio más alto de una subasta que fue dedicada a leyendas del rock y otros géneros musicales entre el pasado viernes y sábado, que totalizó casi 5 millones de dólares, según informó la compañía Julien’s Auctions.

Anunciada como el elemento más destacado de esta subasta, que tuvo lugar en el local del Hard Rock Café de Nueva York, la guitarra acústica Martin D-45, rasgueada por Clapton en 1970 durante un primer concierto en vivo de su grupo Derek and The Dominos, tenía un valor estimado de entre 300 mil y 500 mil dólares.

Otras guitarras subastadas fueron una Gibson Explorer 1976 usada por el guitarrista The Edge de U2, vendida por US$ 437,500, y una Fender Stratocaster con la que había tocado David Guilmour, del histórico Pink Floyd, vendida por US$ 200,000.

Durante esas fechas se remataron cerca de mil lotes y diversos objetos que pasaron por las manos de grupos y músicos como The Beatles, Guns N’Roses, Nirvana, Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, Elvis Presley y The Rolling Stones.