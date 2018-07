Gloria Trevi: “En otra vida fui travesti”

Este año Gloria Trevi no pudo participar en el desfile del Orgullo Gay de Madrid, y ante su pesar aseguró que en otra vida debió ser travesti.

“Una vez, arreglándome en el espejo, pensé: ‘Ya sé qué fui en otra vida, una travesti’. Y tuve que ser muy buena, con un gran corazón, y por eso en esta vida nací siendo Gloria Trevi. Pienso mucho en las mujeres, porque juntas comandamos la venganza de las hembras”, dijo en una reciente entrevista.

“A los 50 se dice que los hombres están más interesantes, mientras que a las mujeres se nos ve pasadas de moda. ¡Eso no va conmigo y no lo permito! Me encanta disfrutar cada etapa de mi vida, y representar a muchas mujeres de mi edad, y también más jóvenes, que deben dejarse llevar por sus sueños. Una mujer se debe vestir siempre acorde con su energía, con lo que le gusta; es algo que he hecho toda mi vida. Si a los veinte me criticaban por cómo vestía y me daba igual, ¡imagínate ahora!” dijo.

En su momento “Todos Me Miran” se convirtió en una especia de himno para la comunidad gay.

“Es que mi amor por la comunidad es impresionante. De hecho, estoy terminando un tema que quería haber sacado coincidiendo con el Orgullo, porque estoy segura que va a desbancar como himno a ‘Todos me miran’. ¡Es buenísimo! No hemos podido llegar a tiempo. Pero como no debería haber un mes del Orgullo gay, sino que hay que celebrarlo todo el año, pues cuando salga la canción volveremos a hacerlo”.