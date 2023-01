Garet Bale ganador de 5 Champions se retira del fútbol

Garet Bale jugador de 33 años y ganador de 5 Champions league anunció su retiro del fútbol esta mañana, así lo dio a conocer mediante sus redes sociales.

Mensaje de despedida de Garet Bale

Después de una cuidadosa y reflexiva consideración, anuncio mi retirada inmediata del club y del fútbol internacional.

Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. El más alto de los máximos en 17 temporadas, que será imposible de replicar, sin importar lo que me tenga reservado el próximo capítulo.

Desde mi primer toque en Southampton hasta mi último con LAFC y todo lo demás, moldeó una carrera de club por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar por y ser capitán de mi país 111 veces ha sido realmente un sueño hecho realidad.

Así que sigo adelante con anticipación a la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura…

En su etapa con el Real Madrid el jugador nacido en Gales ganó 5 Champions, 4 mundiales de clubes y fue tres veces campeón de España