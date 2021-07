Ganó USD 55 millones en la lotería y lleva 10 años ocultándolo a su familia para evitar que le pidan dinero

Un hombre de California explicó que no derrochó su dinero, sólo se compró una camioneta nueva y una casa discreta. La difícil relación con su única hermana y por qué decidió no darle ni un centavo

La alegría y emoción de ganar la lotería debe ser de los más difícil de ocultar, pero quien tal vez sea el hombre más discreto del mundo logró mantenerlo en secreto por 10 años y no parece que quiera revelarlo a sus más cercanos.

Hay varias historias de personas que tras ganar la lotería les llega la tragedia, el derroche, envidias y pleitos por el dinero les arruinan la vida, tal vez es por estos motivos este hombre de California decidió guardar este secreto sólo para él.

El residente de California confesó en una carta anónima a The Moneyist que lleva 10 años ocultándole a su familia los más de 55 millones de dólares que ganó en la lotería.

“Nunca se lo dije a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie. He mantenido un perfil bajo. Compré una camioneta nueva y una casa, pero a ellos les dije que la estaba alquilando. ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?”, refirió en su misiva.

Este hombre de 67 años quiso preservar su seguridad y tranquilidad al no contar este secreto, y es que debe estar satisfecho con su vida al hacer todo lo posible por mantener todo tal como está.

“Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado”, detalló.

Dicen que el dinero cambia a las personas pero a este sujeto no pareció mover su mundo, o por lo menos es lo que él quiso, además de no saber cómo reaccionarías sus amigos si se los contara.

“Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos y mis padres fallecieron”, añadió.