Ganadores de concurso cristiano «Talento de Dios» deleitan a oyentes de Tu Nueva Radio YA

Impresionante la presentación de los jóvenes Ceyling Lagos y Joseph Espinoza, durante su participación en el reality Show de radio y televisión “Yo Canto Mejor” de este lunes en la Súper Líder el Dial y que se transmite por canal 6.

Ceyling, ganadora del primer lugar del concurso cristiano “Talento de Dios”, compartió con los oyentes y televidentes el milagro que Dios hizo en su vida.

“Cuando nací los médicos me diagnosticaron el síndrome de lengua en forma de corazón, y le dijeron a mi mamá que no podría hablar, sin embargo y contra todo pronóstico, mis padres me pusieron en las manos de Dios y él además de darme el habla, me premió con un gran talento”, dijo Ceyling.

La guapa jovencita oriunda de Nagarote, León, deleito al público con la interpretación de las alabanzas “Es tu Amor” y “Aquí Estas”.

Por su parte, Joseph Espinoza, ganadora del segundo lugar del concurso cristiana interpretó las alabanzas “Mi Nuevo Amor” y “Algo está Cayendo”. Él dijo sentirse muy feliz de alabar al Señor de glorificarle a través del canto.