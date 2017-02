“Gallito” Rojas no irá a pelear a Sudáfrica por título y se separa de Marcelo Sánchez      

Miguel Espinoza.

El nicaragüense y ex campeón del mundo Byron Rojas, decidió no aceptar la oferta para pelear en Sudáfrica en el mes de mayo contra Simphiwe Khonco, por el título de la Organización Internacional de Boxeo (O.I.B) y menciono que no tiene manejador, que está libre, que su contrato con Marcelo Sánchez finalizo en diciembre del 2016.

En una entrevista que le realizo el colega Haxel Murillo al es ex campeón mundial matagalpino expreso que ya no tiene contrato laboral con Sánchez.

“La bolsa de 15,000 dólares es muy baja, parece una broma si se toma en cuenta que soy un ex campeón mundial y a la hora de desmenuzar el dinero para la repartición entre apoderado y entrenador, la suma final que entrará en la cartera es mínima”, menciono el matagalpino al colega Murillo.

Aquí les dejamos algunas declaraciones del “Gallito” Rojas al periodista Haxel Murillo:

Marcelo no se comunicó conmigo, no me dijo que estaba negociando ni buscando una pelea para mí. No he tenido mucho contacto con él desde que me vine a Michigan, Estados Unidos.

Antes de tomar una decisión de cambiar o mantenerme con Marcelo Sánchez hablaré con mi familia, porque ellos han estado conmigo siempre. Nos vamos a dar un tiempo para pensar sobre eso, sé que debo estar entrenando por cualquier pelea que surja, por ahora debo analizar bien las cosas.