Futbolistas, cantantes, médicos y hasta magos… los más de 10 novios de Belinda

El 15 de agosto, la espectacular cantante y bailarina Belinda cumplirá 31 años de edad y desde muy joven ha tenido sonados romances con futbolistas, cantantes, magos, actores, cirujanos plásticos, entre otros.

Novios de Belinda

Uno de los amoríos más conocidos fue con el futbolista Giovani Dos Santos, pero en aquel momento la cantante confesó que nunca había estado enamorada de verdad.

-Publicidad-

Belinda ofreció una entrevista para Vanity Fair en la que, como pocas veces, se abrió sobre su vida amorosa.

“Tenía entonces 27 años y reconoció que su inmadurez le había impedido vivir un amor intenso; reveló incluso que Giovani (con quien salió entre 2008 y 2009) no era el hombre de su vida”.

La intérprete comentó que ya había aprendido a ser más cuidadosa en el terreno sentimental. Y es que en algunas ocasiones se volvió viral en redes por mensajes a Giovani Dos Santos.

En julio de 2014, Belinda compartió en Twitter un video de Giovani en aparente estado de ebriedad y ante el reclamo de éste le pidió que se cuidara, a lo que finalmente el futbolista respondió con un “veo que todavía me extrañas”.

“El día de mañana, si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real. Soy muy cuidadosa, no me abro con cualquier persona. Soy muy hermética y quien tenga mi corazón es porque se lo merece, porque me ha demostrado que me quiere incondicionalmente”, dijo en aquel entonces.

Meses después de esa entrevista, Belinda volvió a encontrar el amor (aunque parece que no el de su vida), pues comenzó a salir con el mago Criss Angel, a quien habría conocido en uno de sus shows en Las Vegas.

Poco a poco las fotos en redes sociales de ambos disfrutando de viajes y románticos encuentros se hicieron más frecuentes hasta que fue evidente que lo de ellos no era solo amistad.

Pero en septiembre de 2017 el cuento de hadas terminó. Tras varias semanas de especulaciones, finalmente Belinda confirmó que estaba de nuevo soltera.

“No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos”, escribió en Twitter.

La ruptura no fue la más amable, pues Criss Angel no tuvo los mejores comentarios para su ex.

“No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio… la honestidad debe ser siempre. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera amante del engaño”, señaló el mago en la misma red social.

El asunto escaló cuando el clavadista Rommel Pacheco mostró su interés en Belinda y Angel le advirtió: “espero que tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras”.

Parece que esa amarga experiencia con el mago hizo que Belinda se volviera aún más hermética con su vida amorosa, por eso sorprendió tanto la publicación el año pasado de unas románticas fotografías en compañía del cirujano plástico Ben Talei.

De pronto en el Instagram de Belinda aparecieron varias fotos donde se les veía disfrutando de viajes y veladas románticas.

Talei aseguró que era el novio de Belinda, pero ella lo acusó de hackear su red social para dar a conocer las fotos.

Después de ese escándalo el romance no sobrevivió y meses más tarde a Belinda ya se le relacionaba con Lupillo Rivera.

De nueva cuenta prefirió guardar silencio y fue Rivera quien reveló en octubre del año pasado que tuvo un romance con Belinda durante algunos meses, algo que ella nunca confirmó.

Hoy Belinda está de nueva cuenta en una relación amorosa, con el cantante Christian Nodal, su compañero en La Voz México.

A diferencia de lo ocurrido con Lupillo, esta vez Belinda no ha ocultado su relación e incluso permitió que en la cuenta oficial del programa se confirmara el romance.

Falta esperar para saber si Christian Nodal es el hombre del que Belinda logra enamorarse de verdad.