Fuerza Naval cumple sus tareas pese a terrorismo golpista

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, presidieron este lunes junto a la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, el acto conmemorativo del 38 aniversario de constitución de la Fuerza Naval.

En su mensaje, el mandatario destacó que la Fuerza Naval sigue cumpliendo con sus tareas, cumpliendo con sus funciones, “y esto a pesar de que el golpismo terrorista, no solamente provocó la pérdida de vidas, que es lo más doloroso, que es lo más trágico, las vidas no se pueden recuperar. Si no que también le provocaron un enorme daño a la economía del país”.

Golpistas terroristas querían destruir la economía

Recordó que hasta el 18 de abril, la economía del país venía avanzando. Una economía reconocida y admirada por la comunidad internacional, dijo el mandatario. “Y admirados sobre todo, de cómo un país con pocos recursos, con ingresos bajos, lograba hacer tanto a favor de las familias en el campo de la salud, en el campo de la educación, en la lucha contra la pobreza, cómo venía desarrollándose el turismo, las inversiones, cómo el país venía creciendo”,recalcó.

Señaló que parte del plan era destruir la economía “partiendo del principio de que destruyendo la economía, destruían al Gobierno”.

Advirtió que lo que hacían con eso, era cometer otro gran crimen, “porque destruir la economía, destruir la infraestructura de servicio social, es arrebatarle a los pobres, arrebatarle al pueblo sus derechos, sus servicios, porque a los centros de salud, a los hospitales del sistema de salud, a las escuelas, a los centros de capacitación tecnológica que fueron saqueados y destruidos, ahí van los jóvenes de familias pobres”.

La inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, está en el pueblo, está en su inmensa mayoría con familias pobres, trabajadoras, emprendedoras, luchadoras, indicó.

El pueblo tiene una fuerza extraordinaria

“Y lo hemos visto, y lo hemos vivido en las catástrofes que ha vivido nuestro país. Desde el último gran terremoto, cualquier hubiese dicho en ese momento, bueno, ya aquí Nicaragua quedó enterrada para siempre”, dijo.

“O después de los daños que nos provocaron las guerras, pero no, los pueblos tienen una fuerza extraordinaria que les permite enfrentar los mayores desafíos y les permite superar los mayores obstáculos, nuestro pueblo lo está demostrando, aún con la pérdida de vidas, aún con el daño enorme a la economía”, señaló.

Reiteró que el terrorismo golpista causó un daño enorme a la economía y anunció que mañana martes se estará presentando en la Asamblea Nacional, la Reforma al Presupuesto General de la República.

“Desde el año 2007, hasta el año 2017, cada Reforma significaba contar con un poquito más de recursos para implementar los programas de las diferentes instituciones y ahí veníamos caminando a buen paso”, refirió.

“Primera vez, como resultado de los golpistas terroristas que apostaron a destruir la economía para derrocar al Gobierno, este año la Reforma al Presupuesto no va a colocar más recursos sino que va a aplicar un recorte en el gasto”, advirtió.

“Y quiénes son los responsables de ese recorte en el gasto. Los criminales, los terroristas, los golpistas que están que les hierve la sangre de indignación porque ven que el país se está normalizando”, expresó.

Señaló que los golpistas quisieran que el país se hundiera, y no se dan cuenta que si el país se hunde, se hunden ellos también. “No terminan de entender eso”, explicó.

“Mañana vamos con esa Reforma, que por primera vez no va a colocar más recursos, sino que va a recortar recursos, pero sin afectar los programas fundamentales, sin afectar la capacidad de trabajo y de servicio de todas las instituciones del Estado” expresó.

Fuerza Naval coordina esfuerzos con diferentes instituciones

El Presidente Daniel Ortega destacó el rol que juega la Fuerza Naval en el trabajo de diferentes instituciones como la EPN, INPESCA, el MTI, entre otras.

Destacó la presencia en el acto militar del compañero Virgilio Silva, presidente de la Autoridad Portuaria, que atiende los puertos de nuestro país, tanto los puertos que en el mar Caribe, como los puertos del Pacífico, igualmente los puertos lacustres y los puertos en ríos.

“Ahí hay una relación muy estrecha con la Fuerza Naval. Sin la conjunción ahí de la Fuerza Naval, difícilmente podríamos operar con seguridad, con efectividad y con fluidez, como estamos operando los puertos”, dijo el gobernante.

“Vimos el informe de Virgilio de cómo están entrando barcos de todo tipo, están entrando a nuestros puertos a descargar y a cargar mercadería, y cómo no solamente en Corinto, sino que también en El Rama y otros en San Juan del Sur, en Puerto Sandino y donde hay un puerto ahí está la Fuerza Naval”, precisó.

La actividad pesquera

Resaltó igualmente la presencia del director de Pesca, compañero Edward Jackson. Dijo que la pesca es otra actividad productiva que no puede desarrollarse, si no es con acompañamiento de la Fuerza Naval.

“Estamos hablando no solamente de la pesca industrial, sino que estamos hablando también de los pescadores que van con sus cayucos a pescar, a bucear y la Fuerza Naval es determinante para darle seguimiento a estas actividades, para que los pescadores pueda ir y salir a pescar con seguridad”, dijo.

Añadió que si hay un mal tiempo, la que tiene que asegurar que los pescadores y que las embarcaciones no salgan, es la Fuerza Naval. Y si hay una tragedia, es la Fuerza Naval la que acude inmediatamente.

“¿Cuántas personas, cuántos nicaragüenses, rescatados por la Fuerza Naval?”, se preguntó.

“Son noticias buenas, las buenas noticias, desgraciadamente en el mundo las buenas noticias no tienen mayor trascendencia. Pero para el pueblo, para la comunidad, para los pescadores, para los familiares de esos pescadores, o cuando nos azota un mal tiempo, un huracán y hay que ir a evacuar, allá a Cayos Miskitos, esa población sí valora, le da la importancia que se merece la labor de la Fuerza Naval”, sentenció.

El MTI abre nuevos caminos

Asimismo, resaltó la presencia en el acto militar del General en Retiro Oscar Mojica, quien se encuentra al frente de las labores de construcción de caminos, carreteras, puentes con el Ministerio de Transporte e Infraestructura.

“Y ahora con un esfuerzo redoblado, a reconstruir lo que fue destruido por el terrorismo y a continuar avanzando en los programas que ya estaban conveniados, contratados y que todavía no están en ejecución”, dijo el mandatario nicaragüense.

Dijo que también se le da continuidad a aquellos que ya estaban en ejecución. “Es decir, ahí seguimos al compañero Oscar en los diferentes puntos de nuestro país donde hay que construir un puente, donde hay que reparar un camino”.

“En estos días hablábamos de la zona de las Minas que habían unos pegaderos ahí, a ver cómo se montaba una operación rápida para que se pudiese librar el paso”, añadió.

Indicó que de esa manera “el país puede seguir desarrollándose, como se viene desarrollando ya desde hace unos pocos días, ya en normalidad, gracias a Dios”.

Corinto un eje de la economía

Saludó igualmente al alcalde del Puerto de Corinto, que precisamente está en un punto que opera con una gran coordinación con la Fuerza Naval.

“Corinto es nuestro puerto más importante, nuestro principal puerto”, resaltó.

Los puertos del Gran Lago

El mandatario resaltó también la presencia de la Dra. Julia Mena, que está al frente de una Alcaldía que tiene puertos en el Gran Lago. “Cuántos puertos hay en el Lago? Desde el Gran Puerto de Granada, San Jorge, San Carlos, San Miguelito”.

El gobernante resaltó la presencia de la subprocuradora de la República y funcionarios de Gobierno, directores de entes autonómos y la directora de Turismo, la compañera Anasha Campbell.

Turismo florece

“El turismo que ahí está floreciendo, desde abajo, desde los más pequeños han ido multiplicando de nuevo sus actividades, a los medianos y luego otros más grandes”, dijo.

“Ese es el turismo que mueve al esparcimiento a las familias nicaragüenses, y que trae turismo de pueblos hermanos, incluyendo, actividades turísticas, de lleno completo, con hoteles que ya son de un rango mayor como el Hotel Barceló, en Montelimar, que ahí viene mucho turismo de Centroamérica”, recalcó el Presidente Daniel.

“Vienen hermanos centroamericanos que son médicos, que son enfermeras, que son profesores y que son comerciantes, vienen a disfrutas del turismo ahí en esas hermosas playas donde está el Hotel Barceló”, añadió.

“Hay va, por todos lados extendiéndose, San Juan del Sur, Corn Island, Corn Island no se ha detenido el turismo. Todavía lógicamente, lo que es el turismo de mayor escala empieza a normalizarse”, comentó.

Fuerza Naval siempre presente

Y destacó que la Fuerza Naval tiene que estar siempre vigilando, todas estas zonas turísticas que dan hacia nuestros mares, hacia nuestras costas, haciaa nuestra playas.

“Donde la Policía tiene una función principal de cuidar por la seguridad de los turistas, pero la Fuerza Naval tiene la responsabilidad de cuidar porque nuestras playas no sean afectadas, o invadidas por el narcotráfico por el crimen organizado, que pondría en riesgo inmediatamente el turismo”.

“De ahí la importancia del trabajo, de las labores que desarrolla la Fueza Naval combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado. No dar lugar, con todas las fuerzas combinadas del Ejército y a la vez combinados con la Policía, no dar lugar a que el narcotráfico, el crimen organizado piensen que ahora sí pueden tomarse Nicaragua”, dijo.

No podrán tomarse Nicaragua

“No. No podrán tomarse Nicaragua, porque tenemos instituciones totalmente comprometidas en esta batalla, instituciones a la vez vinculadas totalmente con el pueblo, con las familias, librando estas batallas”, expresó el gobernante.

El Presidente de Nicaragua, expresó un saludo al Cuerpo de Generales y Oficiales Superiores, miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua.

Así como a los Agregados de Defensa, navales y aéreos y jefes de misiones militares acreditados en la República y a los bloques representativos de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

