Fuerte sismo de 5.1 Richter sacude el Pacífico de Nicaragua, Compañera Rosario llama a la calma

La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República informó que el sismo que se sintió la noche de este viernes en León, Chinandega, Managua y en toda la costa del Pacífico de Nicaragua, tuvo una magnitud de 5.1 grados en la escala de Richter.

“Donde nosotros vivimos se sintió y con un sonido fuerte, que no acabo de saber si era un sonido subterráneo o como en los temblores de abril, de hace tres, cuatro años, los terremotos, el sonido también aéreo, una cuestión extraña”, dijo Rosario.

“Este sismo tuvo 5.1 de magnitud y se dio 16 kilómetros al sur oeste de Puerto Sandino, ha sido reportado por las familias de León y Chinandega, Masaya, los municipios de Managua, sabemos que fue sentido en prácticamente todo el Pacífico del país”, añadió.

“Hace tres, cuatro días, se dio otro sismo similar y después fue ajustado a 5.6, donde se sintió más fuerte en Chinandega. Creo que fue hace tres o cuatro noche”, recordó.

“Ahora fue en el Departamento de León, Puerto Sandino, 16 kilómetros al sur oeste, en la costa y se reporta sentido en todo el departamento de León, todo el departamento de Chinandega, una gran parte de Managua, en todo el departamento, hay reportes de los municipios del departamento de Managua y una vez más en coordinación con el Dr. González, quien nos avisó inmediatamente estamos llamándonos a la calma y sobre todo a poner en práctica todos los conocimientos que hemos venido adquiriendo”, expresó.

Añadió que “es importante mantener despejada rutas de evacuación, no dormir cerca de las paredes y estar pendientes de todo lo que vayamos reportando, a fin de que en cada hogar tomemos sabías decisiones, para salvaguardar la vida de las familias”.

Un llamado a proteger la vida

La Compañera Rosario resaltó que el nuevo sismo con una profundidad de 43 km, nos llama a seguir protegiendo la vida.

“Mucha oración, mucha fe y aplicar los aprendizajes que a través de los COMUPRED, de las reuniones, asambleas y encuentros que realiza el Dr. Guillermo González en todo el país hemos venido adquiriendo y ahora es momento de ponerlo en práctica y asegurar que en nuestros hogares y familia tengamos la tranquilidad de saber qué hacer”.

En su mensaje envió un abrazo, saludó y llamó a las familias a estar pendientes.

“Ojalá no se repita y no pase a más, que de allí funciona la fuerza de la oración. Así como estamos orando por la paz y tranquilidad de Nicaragua, también estamos orando para seguir protegidos de estos eventos, que pueden ser catastróficos, que Dios no lo permita”.

Expresó que “estos sismos nos alertan y nos ponen en guardia para cuidarnos con cariño.

“Un abrazo de todos nosotros, pendientes como estamos a cada momento de la seguridad y tranquilidad de las queridas familias de nuestra Nicaragua”, concluyó.