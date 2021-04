Frijol Rojo: Avances metas del Plan Nacional de Producción 2020-2021

Como Pueblo que Vence, estamos dedicados a trabajar incansablemente, desde las instituciones que conforman Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio; siempre de la mano con las y los productores de nuestra Nicaragua, libre y bendita.

Hoy damos a conocer los datos que nos determinan la evaluación de los ciclos agrícolas de la producción de Frijol Rojo, este alimento imprescindible en nuestros hogares y que día a día mejora no solo en cantidad, sino en calidad, permitiendo garantizar el consumo nacional y también exportarlo a otros Países para su consumo:

Para el año 2007, apenas se producían 2.2 millones de quintales de Frijol Rojo, lo que significaba que nuestro País no era autosufiente para mantener la demanda interna, y nos vimos obligados a importar para completar el consumo nacional de las Familias.

Ya para el Ciclo Agrícola del año 2020, con el impulso de políticas de fomento, de capacitación, de trabajo permanente con los productores, con un Plan Nacional de Producción consistente, hemos alcanzado una producción de 4.6 millones quintales de frijoles, es decir, 7.8% superior a los ciclos anteriores, y con ello se ha garantizado no solo el consumo nacional y sino también se ha logrado exportar aproximadamente US$ 80.0 millones de dólares en el año 2019 y para el 2020, se exportó US$ 115 millones, que equivale a 2.1 millones de quintales de frijoles.

Para el actual ciclo de producción que da inicio ahora en Mayo, se proyecta, para las épocas que conocemos de primera en el corredor seco, postrera en corredor seco y zona húmeda de Nicaragua y apante en la zona húmeda; un crecimiento del 4.2%, una producción de 4.8 millones de quintales. Esto solo es posible con la participación nuestros productores, aproximadamente 144,000 Herman@s están abocados a esta jornada. Nuestro reconocimiento y agradecimiento y nuestro compromiso de respaldo y apoyo para seguir avanzado por Amor a Nicaragua ! En Paz y Esperanzas Victoriosas !