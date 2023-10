Frente Sur-Rivas barre a la UAM y es líder del grupo Oriente del Pomares Sub 23

Este miércoles se realizó una jornada más del campeonato nacional de béisbol German Pomares Sub 23 y el conjunto del Frente Sur-Rivas derroto en par de ocasiones a la Universidad Americana (UAM) y se consolido como líder del grupo Oriente.

A primera hora los rivenses derrotaron 13-0 a los universitarios, gano Cristofer Mora y perdió Eleazer Fletes, a segunda hora la victoria fue nuevamente para los fronterizos 6-0, llevándose el triunfo Néstor Tenorio y perdiendo Haslan Cruz.

Con estos resultados, el Frente Sur mejoro a 8-2 en ganados y perdidos y se consolido en el liderato del grupo, por su parte la UAM cayó a 0-6 y es ultimo del grupo.

En otros resultados, los Tiburones de Granada derrotaron 7-5 y 2-1 a Masaya, ganaron Keny Cruz y Marvin Salas, perdieron Dimerson Calero y Dyron García.

Por su parte, los dantos vencieron 3-1 a los cafeteros de Carazo, gano Edwing Muñoz y perdió Jeyner Sánchez, a segunda hora los caraceños vencieron 6-2 a los capitalinos, gano Cristopher Segundo y perdió Stiven Rivera.

La tabla de posiciones quedo de la siguiente manera

El Frente Sur-Rivas 8-2 en ganados y perdidos, Tiburones de Granada 5-1, Masaya 6-4, Indios del Bóer 4-4, Cafeteros de Carazo 2-8 y Universidad Americana 0-6.

El grupo Nor-Caribe lo comandan las Brumas de Jinotega con record de 5-3, Indígenas de Matagalpa y Costa caribe Norte 4-4, Las Minas 3-5.

El GRUPO CENTRO lo lidera la Costa caribe Sur con record de 6-2, Toros de Chontales 4-2, Zelaya Central 3-3, Productores de Boaco 1-3 y Rio San Juan 0-4.

En el GRUPO NOR-OCCIDENTE el líder es el actual campeón El Viejo-Chinandega con balance de 6-2, Nueva Segovia 5-3, Malpaisillo y León 4-4, Madriz 3-5 y Estelí 2-6.

La jornada de este sabado será la siguiente (doble juego desde las 10 am)

En Nindirí, Masaya vs Bóer

En el estadio Jackie Robinson del IND, Dantos vs UAM

En Granada, los Tiburones vs Carazo

En Puerto Cabezas, la Costa Caribe Norte vs Matagalpa

En Bonanza, Las Minas vs Jinotega

En Malpaisillo, Malpaisillo vs El Viejo-Chinandega

En Estelí, Estelí vs Madriz

En Ocotal, Nueva Segovia vs León

En San Carlos, Río San Juan vs Chontales

En Boaco, Boaco vs Zelaya Central