El fisicoculturista iraní Shahriar Kamali se volvió viral en Internet luego de la difusión de un video donde fue capaz de levantar un automóvil para salvar a una mujer que había sufrido un accidente de tránsito.

Este fornido hombre, conocido en redes sociales como King Kamali, utilizó su fuerza bruta para levantar el auto y luego arrancar la puerta; la cual estaba aplastando a la fémina.

“Todavía estoy en estado de shock. Agradezco a Dios por la fuerza con la que me ha bendecido, porque me tomó todo lo que tenía para quitarle el automóvil del brazo. Mano izquierda amputada y piernas rotas, pero me quedé con ella todo el tiempo. La única forma de llegar a ella era arrancar la puerta y lo hice”, publicó en su cuenta de Instagram.

Fisicoculturista levanta un auto para salvar a una mujer atrapada