“Finito” López, ve un choque parejo entre “Chocolatito” y “Gallo” Estrada

El combate que sostendrán el próximo 13 de marzo Román “Chocolatito” González y el azteca Juan Francisco “El Gallo” Estrada, ha despertado interés hasta en las más altas esferas del Boxeo Mundial… Ricardo “El Finito” López, una leyenda viviente del pugilismo y miembro del Salón de la Fama, también ha sido atrapado por la expectativa de esta reyerta.

“Es una pelea de pronósticos reservados. Es un choque parejo donde la victoria puede estar para cualquiera”, dijo “Finito” quien para muchos es considerado el mejor boxeador en la historia de los pesos chicos.

-Publicidad-

“La primera pelea pudo ser para cualquiera porque fue un combate muy cerrado. Pienso que un empate hubiera sido bueno, pero lo que sí es cierto que es todos vamos a disfrutar de una gran batalla”, añadió “Finito”.

El ahora comentarista de Boxeo, recordó sus dos batallas contra Rosendo “El Búfalo” Alvarez. “Fueron peleas memorables las dos. Nunca me hablaron de un tercer choque, pero si me lo han propuesto, seguro que lo hubiera aceptado”, comentó López.

“Finito” López dijo que él no se retiró del Boxeo, sino el tiempo fue quien lo retiró. Más cuando se dio cuenta que le costaba desarrollar su ofensiva sobre el ring.

“Cuando enfrenté al africano Zolani Petelo, no lucí a como deseaba. Es más, intentaba golpear con fluidez y me ví muy estático y por consiguiente tragué muchos golpes. Ahí me di cuenta que era tiempo de decir adiós, y así fue mi final”, dijo la leyenda del Boxeo Mundial.

López finalizó su carrera profesional con 51 victorias sin derrotas y 38 despachados antes del límite. Sólo tuvo un empate que fue contra Rosendo, y durante 12 años fue Campeón del Mundo en las categorías de 105 y 108 libras.