Ferreti y Estelí a mantener el paso

El club deportivo Walter Ferreti y el Real Estelí buscarán mantener su invicto en Liga Primera, ambos equipos llegan empatados en primer lugar de la tabla general.

Los del Tren del Norte viajarán a la capital este sábado 8 p.m. para medirse a un débil Managua F.C., que está ubicado en el puesto 5 de la tabla de posiciones.

-Publicidad-

Mientras tanto el Ferreti jugará el domingo en el campo la Veranera para medirse ante Chinandega F.C., el equipo capitalino es el que menos goles recibe con apenas 3, en tanto los chinandeganos están anclados en el puesto 4 con 10 puntos, solamente superados por el Walter Ferreti, Real Estelí y ART Jalapa.

La jornada número 8 la completan los siguientes partidos, el sábado CD Ocotal vs Diriangén 5 .pm, Juventus FC vs CD Junior 8 p.m. El domingo completan la jornada Real Madeiz FC vs ART Jalapa.

Los cuatro primeros lugares del torneo son Real Estelí 20 puntos, CD Walter Ferreti 20 unidades, en el tercer puesto está el ART Jalapa 12 puntos, Chinandega FC 10 unidades.