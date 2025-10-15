Vía Libre lanza cover del tema “Banana” y prepara videoclip oficial

El grupo musical Vía Libre vino a Tu Nueva Radio para presentar su cover del tema “Banana (Yo ya quiero mi banana)”, en una propuesta fresca y caribeña que promete poner a bailar a todo el público nicaragüense.

El tema “Banana” es original del grupo Dimensión Costeña, interpretado originalmente por una voz masculina, pero Vía Libre decidió darle un giro especial incorporando el toque femenino de su vocalista Arlen Mayorquín, lo que marca una diferencia notable en esta nueva versión.

Alejandro Rivas, Luis Urbina y Arlen Mayorquin, destacaron que con un ritmo de palo de mayo mezclado con pop, la canción ofrece una fusión moderna y alegre, ideal para disfrutar en las fiestas y celebraciones.

Este fin de semana, Vía Libre se presentará el sábado 18 en el Barrio Laureles Sur, durante la feria de emprendedores, y el domingo 19 en el cierre de las fiestas tradicionales de El Rosario, Carazo, en el Rodeo Gadea.

Como parte de sus futuros proyectos, la agrupación anunció que la próxima semana iniciarán la filmación del videoclip oficial de “Banana” y, en paralelo, trabajan en una producción audiovisual navideña.

Para contrataciones o presentaciones, los interesados pueden comunicarse al 8962-9744, o buscarlos en sus redes sociales.