Tina Turner fue inmortalizada con una estatua en su ciudad natal

La legendaria Tina Turner, conocida mundialmente como la «Reina del Rock & Roll,» fue homenajeada con la develación de una estatua en su ciudad natal de Brownsville, Tennessee, Estados Unidos.

La escultura rinde tributo a la icónica artista que marcó generaciones con su potente voz y estilo inconfundible.

La pieza fue colocada en un lugar emblemático de la ciudad, convirtiéndose en un nuevo punto de peregrinación para los fanáticos que desean recordar a la intérprete de éxitos como “What’s Love Got to Do with It” y “The Best”.

Autoridades locales y admiradores se congregaron en la ceremonia, donde se destacó la importancia de Turner como una figura artística global y como un ejemplo de lucha, resiliencia y superación personal.

Con este gesto, Brownsville celebra el legado eterno de la cantante, quien falleció en 2023.

La estatua se erige como un símbolo duradero del talento y la fuerza de Tina Turner, asegurando que su influencia continúe inspirando a las nuevas generaciones.