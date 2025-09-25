The Rolling Stones relanzan Black and Blue con seis temas inéditos

La legendaria banda británica The Rolling Stones anunció el relanzamiento de su icónico álbum Black and Blue (1976), que llegará al mercado el 14 de noviembre de 2025 en ediciones especiales y con la sorpresa de incluir seis canciones inéditas grabadas en las sesiones originales.

Entre los temas destacan una nueva versión de “Shame, Shame, Shame” y la canción “I Love a Lady”, escrita por Mick Jagger y Keith Richards, junto con cuatro instrumentales nunca antes escuchadas. El lanzamiento también celebrará la riqueza musical del disco, conocido por experimentar con sonidos de reggae, funk y soul, además de su característico rock.

La reedición estará disponible en formato superdeluxe, que incluirá vinilos, CDs, Blu-ray, libro de colección, póster de la gira y grabaciones en vivo de los conciertos en Earls Court, Londres. Además, contará con entrevistas y material exclusivo, como reflexiones de Ronnie Wood sobre su ingreso oficial a la banda tras la salida de Mick Taylor.

En su momento, Black and Blue alcanzó el número uno en Estados Unidos durante cuatro semanas y el puesto número dos en Reino Unido, consolidándose como un éxito inmediato. Ahora, casi cinco décadas después, la nueva edición busca acercar a las nuevas generaciones y a los fanáticos de siempre a una etapa fundamental en la historia de los Stones.

El relanzamiento de Black and Blue no solo rescata un clásico, sino que revela tesoros ocultos que permanecieron guardados por más de 40 años, reafirmando el legado de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.