Shakira y Piqué venden su mansión en Barcelona tras años de disputas

La separación de Shakira y Gerard Piqué continúa dejando capítulos en torno a su vida privada. Esta vez, la expareja cerró finalmente la venta de una de sus exclusivas propiedades en Esplugues de Llobregat (Barcelona), parte del complejo residencial donde vivieron durante más de una década.

Según medios locales, la operación se concretó por más de 3 millones de euros, luego de tres años de negociaciones marcadas por diferencias entre la cantante colombiana y el exfutbolista del FC Barcelona.

Una mansión de lujo con historia

El complejo, diseñado en 2012 por la arquitecta catalana Mireia Admetller, estaba conformado por tres viviendas interconectadas dentro de una parcela de 3.800 m². Cada una de las casas superaba los 700 m² construidos y contaba con todas las comodidades:

• Piscinas interior y exterior

• Gimnasio y sala de juegos

• Estudio de grabación

• Bodega y garaje subterráneo

• Amplios jardines privados

La casa vendida correspondía a una de las tres propiedades, la única que no se remodeló para integrarse con las otras.

⸻

Un proceso de venta complicado

Las negociaciones no fueron fáciles. Mientras Shakira buscaba un precio elevado, cercano a los 12 millones de euros, Piqué se inclinaba por cerrar el acuerdo entre 6 y 10 millones. Esta diferencia de criterios retrasó la venta hasta mediados de 2025.

Finalmente, la tercera vivienda del complejo fue vendida de manera independiente, lo que supuso un paso importante en la liquidación de los bienes compartidos tras su separación.

⸻

Qué pasa con el resto de las propiedades

Las otras dos casas del complejo aún permanecen en venta y están valoradas en conjunto en 11 millones de euros. Según reportes, la operación está gestionada por una sociedad vinculada a Joan Piqué, padre del exfutbolista.

Para Shakira, instalada en Miami junto a sus hijos desde 2023, la venta supone un cierre de etapa en Barcelona. Piqué, por su parte, continúa residiendo en la ciudad condal y al frente de su empresa Kosmos, con frecuentes viajes a Estados Unidos debido al acuerdo de custodia.

⸻