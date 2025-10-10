Selena Gómez comparte su anhelo de ser madre: “Ojalá algún día esa sea yo”

Selena Gómez, la cantante y actriz estadounidense, ha abierto su corazón y compartido públicamente su deseo de convertirse en madre, a pesar de los retos médicos que enfrenta.

En una reciente publicación en Instagram, celebró la maternidad de su personaje Alex Russo en la serie Wizards Beyond Waverly Place y escribió con emotividad: “Ojalá algún día esa sea yo” .

La artista ha sido honesta sobre sus complicaciones de salud. Gómez padece lupus, una enfermedad autoinmune que le ha afectado durante años, y en entrevistas recientes ha revelado que estas condiciones dificultan el embarazo natural, representando riesgos tanto para su vida como para la del bebé .

A pesar de estos obstáculos, Selena se muestra optimista y abierta a alternativas para cumplir su sueño de maternidad. Ha mencionado la adopción y la gestación subrogada como posibles caminos para formar una familia. Su esposo, el productor musical Benny Blanco, también comparte este deseo y la acompaña con apoyo incondicional en cada paso de este proceso .

Selena Gómez demuestra que, aunque no pueda ser madre biológica, mantiene viva la esperanza de criar una familia llena de amor. Con valentía y determinación, la artista continúa inspirando a sus seguidores al mostrar que la maternidad puede tomar muchas formas, y que el afecto y la dedicación son los pilares más importantes.