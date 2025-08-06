Romeo Santos, Rauw Alejandro y Bad Bunny, entre los latinos nominados a los MTV Video Music Awards 2025

Lady Gaga encabeza este año la lista de nominados al figurar en doce categorías
El puertorriqueño Bad Bunny tiene cuatro nominaciones los Premios MTV Video Music Awards (VMAs), que se otorgarán el 7 de septiembre en Nueva York.
Las categorías son: Artista del Año, en la que compite además con Lady Gaga, Beyoncé, Lamar, Morgan Wallen, Taylor Swift y The Weekend; y a Mejor Álbum por su reciente proyecto ‘Debí Tirar más Fotos’, que además compite en la categoría de Mejor Video Largo.
Bad Bunny también está en la lista a Mejor Canción Latina por ‘Baile inolvidable’, en la que además figuran J Balvin (‘Río’), Karol G (‘Si Antes te Hubiera Conocido’), Peso Pluma (‘La Patrulla’), Rauw Alejandro y Romeo Santos (‘Khé?’) y Shakira (‘Soltera’).
Lady Gaga encabeza este año la lista de nominados al figurar en doce categorías, entre ellas Artista y Canción del Año, apoyada por su más reciente disco ‘Mayhem’ (2025), y destronando a Taylor Swift que por dos años lideró las candidaturas.
Lady Gaga está nominada además en Mejor Video, Mejor Álbum, Mejor Colaboración por su trabajo con Bruno Mars en ‘Die with a Smile’, tema que también es candidato a Canción del Año y Mejor Canción Pop, así como por Mejor Dirección por ‘Abracadabra’, también incluida en su nuevo álbum, y que además figura en las listas de nominadas a Mejor Dirección Artística, Fotografía, Edición, Efectos Especiales y Coreografía.
Le siguen Bruno Mars con once nominaciones, y Kendrick Lamar con diez; Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink, que por primera vez figura en las candidaturas, con ocho nominaciones; mientras que Ariana Grande y The Weekend, cuentan con siete.
Miley Cyrus, Ed Sheeran, Jelly Roll y Tate McRser también acumulan cuatro nominaciones; y Taylor Swift y Beyoncé solamente fueron nominadas a Artista del Año.
Mientras que en la categoría de Mejor Video del Año, premio principal en los VMAs, compiten Ariana Grande por ‘Brighter Days Ahead’; Billie Eilish por ‘Birds of a Feather’; Kendrick Lamar por ‘Not Like Us’, Lady Gaga y Bruno Mars por ‘Die with a Smile’; Rosé y Bruno Mars por ‘APT’; Sabrina Carpenter por ‘Manchild’, y The Weekend y Playboi Carti por ‘Timeless’.