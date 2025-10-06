Productor artístico Juan Osorio contrajo matrimonio con su prometida Eva Daniela, 38 años menor

El reconocido productor mexicano Juan Osorio, de 67 años, sorprendió al mundo del espectáculo al casarse con su prometida, la actriz Eva Daniela, de 29 años, con quien mantiene una diferencia de edad de 38 años.

La ceremonia se celebró en un ambiente íntimo y romántico, contando con la asistencia de familiares, amigos cercanos y diversas figuras del medio artístico.

Visiblemente emocionado, Osorio expresó que este nuevo paso en su vida es «una bendición y una nueva oportunidad para amar».

La novia, Eva Daniela, compartió su felicidad en redes sociales junto a las fotografías del enlace, acompañadas del emotivo mensaje: «El amor no tiene edad, tiene alma».

La pareja inició su relación en 2021 y, a pesar de las críticas iniciales por la brecha generacional, han mantenido una relación estable y llena de complicidad.

El productor ha señalado en diversas ocasiones que Eva Daniela le devolvió la ilusión y la energía.

El matrimonio ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde el público se divide entre quienes celebran su unión y quienes comentan la marcada diferencia de edad.