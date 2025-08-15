Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira

Amigos de JLo manifestaron su miedo de que la cantante no pueda reponerse de esta mala racha.

Jennifer Lopez está viviendo uno de los peores momentos de su vida profesional y personal: por un lado, está su reciente separación con Ben Affleck, de la cual aseguran aún no se recupera; por otro lado, su gira no está dando los resultados que esperaba, ya que no logra vender boletos y los recintos no lucen llenos; personas cercanas a la Diva del Bronx están preocupadas porque aseguran está devastada y “profundamente triste” por la situación; temen que caiga en depresión por el fracaso que atraviesa.

Desde que Jennifer Lopez se separó de Ben Affleck el año pasado, la vida de la famosa no volvió a ser la misma y se ha tenido que enfrentar a un gran número de retos, ya que derivado de su divorcio con el actor, se le cerraron algunas puertas debido a que estaba en medio del escándalo y la polémica.

Una posible consecuencia de su relación mediática con Ben Affleck sería la baja ventas de boletos y, por consiguiente, la poca asistencia a sus conciertos de la gira Up All Night, la cual no ha sido muy bien recibida por parte de los críticos y expertos de la industria del entretenimiento.