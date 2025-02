¿Por qué Paquita la del Barrio no dejó herencia a sus hijos?

A partir de este 17 de febrero hay un gran vacío en la música ranchera, tras la muerte de Paquita la del Barrio. La cantante murió a los 77 años, luego de enfrentar desde hace tiempo unos problemas pulmonares.

Paquita la del Barrio dejó una huella imborrable en la música a nivel internacional, siendo reconocida no solo por su potente voz, sino por sus afinadas letras, en las que atacaba a los hombres, el machismo y la violencia de género.

Hace más de un año, la cantante mexicana ya había hablado sobre la muerte en una de sus entrevistas. Lo que trascendió de sus declaraciones en ese momento es que había decidido no dejarle herencia a sus hijos.

¿Cuántos hijos tuvo Paquita la del Barrio?

Francisca Viveros Barradas, nombre de pila de la cantante, tuvo cinco hijos en sus dos matrimonios, de los cuales sobreviven tres. Paquita inició su vida amorosa a muy temprana edad, casándose con su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, a los 16 años, con él tuvo dos hijos: Iván Miguel y Javier.

Luego de una infidelidad por parte de su primer esposo, Paquita la del Barrio creyó encontrar nuevamente el amor en Alfonso Martínez, su segundo esposo y a quien le dedicó su éxito “Rata de dos patas”, con quien tuvo tres hijos: Martha Elena, la mayor, y dos gemelos que lamentablemente fallecieron el mismo día del parto.

Con sus canciones Paquita la del Barrio ganó gran reconocimiento internacional a lo largo de sus 77 años, por lo que muchos asumían que la cantante había amasado una gran fortuna en vida, la cual quedaría para sus hijos al momento de su muerte. Pero esto no sería así.

En una entrevista que concedió a mediados de 2023 le preguntaron por su testamento y la famosa aseguró que «no lo he hecho porque no quiero, simplemente». Aseguró que su dinero se lo gastaría todo en vida y no le dejaría nada a sus hijos, pero aseguró que no tenía dinero para dejarles. «Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les daría nada. Yo no tengo dinero».

¿De cuánto era la fortuna de Paquita la del Barrio?

Aunque a Paquita la del Barrio no le gustaba hablar de dinero y era tajante cuando los periodistas le preguntaban por la parte económica de su vida, se estima que en realidad la cantante sí alcanzó a tener una gran fortuna debido a su trabajo.

Según el portal Celebrity Net Worth, la fortuna de la cantante mexicana ascendería a los 10 millones de dólares, un aproximado de 41 mil millones de pesos colombianos, los cuales serían fruto de sus más de 40 años de trayectoria musical.