Pandora, Enrique Bunbury y Olga Tañón recibirán premio a la excelencia musical en Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció que el Grupo Pandora, Enrique Bunbury y Olga Tañón serán homenajeados con el Premio a la Excelencia Musical durante la Semana del Latin Grammy, que se celebrará en noviembre en Las Vegas.

Este galardón se otorga a intérpretes que han realizado contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

Junto a ellos, también serán reconocidos Susana Baca e Ivan Lins, mientras que el ingeniero Eric Schilling recibirá el Premio del Consejo Directivo.

Además, por primera vez se entregará el Premio al Educador de Música Latina, destinado a un docente que haya tenido un impacto significativo incorporando la música latina en su enseñanza.

El homenaje privado a los galardonados se llevará a cabo el 9 de noviembre, como parte de la Semana Latin Grammy, que culminará el 13 de noviembre con la 26ª edición de la gala anual.

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, expresó que: “Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical”.