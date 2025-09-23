Pablo Montero causa polémica tras venta de un solo boleto en concierto de Chihuahua

El cantante mexicano Pablo Montero se encuentra en medio de una controversia después de que se revelara que solo logró vender un boleto para un espectáculo programado para el 27 de junio en una cantina de Chihuahua.

La noticia fue reportada por TVNotas, medio que también informó que los organizadores habían adelantado al cantante 150 mil pesos, además de cubrir los gastos de promoción del evento.

Debido a la baja venta, los empresarios se vieron obligados a posponer el show con la esperanza de que las ventas mejoraran durante las fiestas patrias, pero esto no ocurrió.

Ahora, los organizadores buscan opciones para recuperar su inversión, como presentar a Montero en ferias locales u otros eventos masivos.

Por su parte, el representante del cantante alegó que la cancelación se debió a «proyectos nuevos imposibles de rechazar», sin confirmar si la baja venta fue el motivo real.

Este incidente se suma a una serie de polémicas en la vida de Montero, que incluyen señalamientos por alcoholismo, problemas financieros y un historial de actitudes violentas.

Su participación en la bioserie «El último rey: El hijo del pueblo» también terminó en conflicto con el productor Juan Osorio, quien ha declarado que no volverá a trabajar con él.