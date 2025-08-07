Nicki Nicole y Lamine Yamal podrían tener un secreto romance

En las últimas horas, las redes sociales y medios especializados se han encendido con una noticia que mezcla música y fútbol: la cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal habrían iniciado un romance.

El primer acercamiento entre las dos celebridades habría ocurrido durante la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal, celebrada en julio, donde Nicki Nicole fue una de las invitadas junto a otras figuras como Bizarrap y Luck Ra.

Aunque en ese evento no se reportó ningún gesto romántico, sí se habló de una fuerte complicidad entre ambos.

Semanas después, fueron vistos juntos en una discoteca cerca de la playa, donde, según fuentes citadas por Hoyos, habrían compartido besos y se retiraron juntos alrededor de las cuatro de la madrugada.

Las redes sociales también han alimentado las especulaciones. Poco después del encuentro, Yamal publicó una fotografía con una marca de labial en la mejilla, que atribuyó a su madre.

Sin embargo, seguidores de Nicki Nicole notaron similitudes con un beso que la cantante había dado a una amiga en una publicación reciente.

Además, en respuesta a una broma del influencer, Nicki compartió un video con la canción “Ese chico es mío” y guiñó un ojo a la cámara, gesto que muchos interpretaron como una confirmación indirecta del romance.

Hasta el momento, ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal han confirmado o desmentido públicamente la relación.

Mientras tanto, el supuesto vínculo continúa generando revuelo entre los fanáticos de ambos mundos, convirtiéndose en uno de los rumores más comentados del verano europeo.