Natti Natasha revela el nombre de su bebé: Dominique Isabell, en honor a sus raíces dominicanas

La cantante dominicana Natti Natasha conmovió a sus fanáticos al revelar el nombre completo de su bebé: Dominique Isabell. La artista explicó que la elección de “Dominique” está inspirada en sus raíces dominicanas, como una manera de rendir homenaje a su tierra natal y a la identidad que tanto orgullo le genera.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió la felicidad que vive en esta nueva etapa como madre. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, llenando de mensajes de amor y felicitaciones a la intérprete, además de resaltar la belleza y el significado profundo del nombre elegido.

Con este gesto, Natti Natasha deja claro que la maternidad ha marcado un antes y un después en su vida, y que su hija Dominique Isabell será siempre un reflejo de sus raíces y de su mayor motivación personal.