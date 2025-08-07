Mundo de la música lamenta muerte de Eddie Palmieri, pionero del jazz latino y la salsa

El mundo de la música está de luto con el fallecimiento de Eddie Palmieri, legendario pianista, compositor y director de orquesta, quien revolucionó el jazz latino y la salsa durante más de siete décadas.

Palmieri murió a los 88 años en su residencia de Nueva Jersey, según confirmó su familia a través de un comunicado oficial.

Nacido en el Spanish Harlem de Nueva York en 1936, e hijo de padres puertorriqueños, Palmieri fue influenciado desde temprana edad por su hermano mayor, Charlie Palmieri.

Juntos definieron el sonido de la música latina en la ciudad y más allá. En 1961 fundó la emblemática orquesta La Perfecta, que innovó al incorporar trombones en lugar de trompetas, creando un sello musical distintivo que transformó la salsa.

Su tema “Azúcar Pa’ Ti” (1965) fue reconocido por su valor cultural y preservado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

En 1976, Palmieri hizo historia al ganar el primer Grammy otorgado en una categoría latina por su álbum The Sun of Latin Music.

A lo largo de su carrera, acumuló diez premios Grammy, el NEA Jazz Masters Award y el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

Más allá de los galardones, Palmieri fue un innovador incansable. Fusionó ritmos latinos con funk, soul y mensajes de conciencia social, como lo demostró en su álbum Harlem River Drive (1971).

También fue mentor de artistas como La India, a quien impulsó en su debut salsero en 1992.

Diversas figuras del entretenimiento han expresado su pesar por la partida del maestro. Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Oscar D’León, Bobby Valentín y Víctor Manuelle, entre otros, rindieron homenaje a su legado, destacando su influencia, virtuosismo y compromiso con la cultura afrolatina.

Eddie Palmieri deja cinco hijos, cuatro nietos y una huella imborrable en la historia de la música. Su obra seguirá inspirando a generaciones futuras, y su sonido continuará resonando donde haya ritmo, pasión y memoria