María Guerrero, de la UNAN-Managua, es elegida Reina de la Madre Tierra 2025

La joven María Guerrero, representante de la UNAN-Managua, fue elegida ayer jueves como la Reina de la Madre Tierra en el marco del Concurso Nacional de Universidades Verdes.

En la elección participaron 25 jóvenes candidatas quienes presentaron trajes diseñados y elaborados con materiales reciclados, demostrando su compromiso con el medio ambiente.

El evento fue organizado por el Movimiento Ambientalista Guardabarranco y UNEN, en coordinación con SETEC, INPESCA y MARENA.

María Guerrero resultó ganadora gracias a una presentación y un traje que estuvieron inspirados en los elementos naturales del país, incluyendo las flores, el maíz y la Tierra Bendita.

Las candidatas también compartieron los proyectos ambientales que lideran en sus comunidades y universidades.

