Madonna regresa a sus inicios y anuncia un nuevo disco de estudio para 2026

La «Reina del Pop», de 67 años, no se detiene y regresa al sello discográfico con el que debutó y firmó sus mayores éxitos.

Madonna, la cantante con más discos vendidos de la historia, anunció hoy jueves un nuevo álbum con ritmos «dance» para el próximo año, con Warner, el sello discográfico con el que debutó y con el que firmó sus mayores éxitos.

«Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizá, provocando algunas debates necesarios», declaró la estrella en un comunicado.