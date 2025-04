Juez niega aplazar juicio por tráfico sexual contra rapero ‘Diddy’ en EE. UU.

Arun Subramanian, juez federal de Estados Unidos, rechazó hoy viernes aplazar el juicio por tráfico sexual contra el rapero Sean Combs, conocido como ‘Diddy’, previsto a iniciar el 5 de mayo con la selección del jurado.

La defensa del artista había pedido aplazar dos meses el juicio para tener más tiempo de preparación luego que la Fiscalía de Nueva York aumentó los delitos que se le imputan de tres a cinco, relacionados con crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas.

El juez Arun Subramanian no admitió la petición en la audiencia en la que estuvo presente el rapero, y le expresó al equipo de abogados que no está claro del por qué no hay suficiente tiempo para prepararse.

Además, el juez dictó que podrá usarse como prueba parte de la docuserie ‘Fall of Diddy’, de Warner Bros Discovery, ya que incluye declaraciones de una antigua empleada y una expareja del artista, algo que la empresa había intentado impedir.

El pasado lunes, ‘Diddy’, quien está preso en una cárcel de Nueva York sin posibilidad de fianza, se declaró no culpable de los dos nuevos delitos, de tráfico sexual y transporte con fines de prostitución, que se refieren a una misma víctima no identificada.

El también empresario, que fue arrestado en septiembre del año pasado y ha sido objeto de numerosas denuncias de abusos, asegura que las conductas de las que se le acusa fueron consentidas y está llamado a comparecer de nuevo el 25 de abril.