Grupo Nicoya sufre alteración en rosita tras negarse a tocar varias veces un mismo tema musical

El reconocido Grupo Nicoya fue víctima de una alteración el pasado viernes 19 de septiembre en las afueras de un local en Rosita, Triángulo Minero.

El incidente se produjo luego de que un sujeto, de identidad desconocida, intentó agredir a los integrantes de la agrupación.

Según relató Julio Nicoya, director del grupo, el hombre exigía insistentemente que la banda interpretara de forma repetida la canción “La Cumbia Chinandegana”.

Al recibir la negativa de los músicos, el sujeto reaccionó violentamente e intentó atacarlos.

Afortunadamente, el altercado no pasó a mayores y ningún miembro de la agrupación resultó herido.

El Grupo Nicoya, conocido en Nicaragua por éxitos como “Sopa de Frijoles”, “Papanicolao” y “El Traca Traca”, continúa con su agenda de presentaciones a nivel nacional, a pesar del incidente ocurrido durante el fin de semana.