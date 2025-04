Gregorio Pernía volverá a ser papá a sus 54 años

El actor colombiano Gregorio Pernía, de 54 años, ha sorprendido a sus seguidores de redes sociales al confirmar que su esposa Erika Rodríguez, está embarazada de su cuarto hijo.

La pareja reveló que fue una noticia inesperada y sorprendente para todos, pero también que están muy emocionados con la llegada de este nuevo heredero.

«Los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer», escribió en la publicación con la que confirmó el embarazo de su esposa.

Gregorio Pernía dio la noticia a través de una galería de fotos junto a su esposa y sus dos hijos Luna del Mar y Valentino. Todos ellos abrazan a Rodríguez y le tocan su ya evidente barriguita de embarazo.

El actor recordado por su participación en “Sin senos no hay paraíso”, reveló que la noticia de este embarazo llegó a su vida hace varias semanas y, aunque tardó en asimilar que tendrá un hijo a los 54 años, se ha convertido en motivo de alegría en su hogar.

«Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé», aseguró.

Por su parte, Erika Rodríguez, quien está casada con Pernía desde 2007, reveló que hace varios años los médicos le habían dicho que ya no podía tener más hijos. «Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado. Pero hoy, con el corazón lleno, puedo decir: estoy embarazada», resaltó.