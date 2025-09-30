Fox confirma el regreso de la serie «Baywatch: Guardianes de la Bahía» para 2026

Los socorristas de las playas de Malibú volverán a la acción en 12 episodios, con los mismos productores.

La compañía Fox anunció este martes que ha encargado 12 episodios de una nueva versión de «Baywatch» (Guardianes de la bahía), la icónica serie sobre socorristas, cuyo estreno está previsto para la temporada televisiva 2026-2027.

De acuerdo con el medio especializado Variety, Fox Entertainment y Fremantle coproducen la nueva versión a cargo del productor, guionista y director Matt Nix («Burn Notice»).

Greg Bonann, Doug Schwartz y Michael Berk, creadores originales de la serie de 1989, se sumarán al proyecto como productores ejecutivos junto a Nix y Dante Di Loreto.