Fans podrán disfrutar del concierto de Julión Álvarez en Managua por un mil 665 córdobas

El reconocido cantante mexicano Julión Álvarez, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, ofrecerá un esperado concierto en el Estadio Nacional Soberanía de Managua el próximo 21 de noviembre.

Conocido como El Rey de la Taquilla, Julión Álvarez ha conquistado al público con su inconfundible estilo que combina norteño, banda y balada romántica.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado múltiples discos que se han posicionado en los primeros lugares de popularidad en México y Estados Unidos, con temas que se han convertido en himnos como “Te hubieras ido antes”, “Terrenal” y “Y así fue”.

El concierto en Nicaragua promete ser un espectáculo lleno de energía, romanticismo y una conexión única con el público, interpretando tanto sus éxitos más recordados como canciones recientes.

Los precios de boletos son Mesas AMEX 12 mil 950 córdobas; Mesas AMEX B, 9 mil 250; Sillas Platinum, 6 mil 660; Gradas Preferenciales, 3 mil 256; Gradas Generales, 2 mil 220, y Gramilla, Un mil 665 dólares.

Los boletos están disponibles en Ticketerani.com, Super Express y puntos de venta autorizados.