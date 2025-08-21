type here...
jueves, agosto 21, 2025
Farándula

Fallece Xava Drago, vocalista de banda de rock Coda

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

Xava Drago, vocalista de la icónica banda de rock mexicano Coda falleció tras batallar contra el cáncer de estómago que le afectaba desde mediados del 2024.

La trágica noticia fue confirmada por la agrupación musical a través de sus redes sociales, lamentando la partida de su compañero y solidarizándose con su familia.

Drago murió a los 56 años tras combatir el cáncer de estómago que le afectaba desde mediados de 2024. Su estado de salud se fue deteriorando, situación que preocupó a sus seguidores.

