viernes, septiembre 12, 2025
Fallece Leonel Calero, destacado músico y promotor cultural de Condega

Por Diana Alborán
El destacado músico y promotor del arte y la cultura de Condega, Leonel Calero Calderón, falleció anoche a la edad de 80 años.

Conocido en el mundo de la música como «El Puro», Leonel integró varios grupos musicales, entre ellos «Los X 72», el primer grupo electrónico de la localidad en los años 70.

Leonel tocaba la guitarra y el bajo electrónico, y se desempeñó como director de la casa de cultura de Condevga entre los años 2000 y 2008.

Además, fue un miembro destacado de la Asociación de Promotores de la Cultura (APC).

La vela se realizó en su casa de habitación, en el barrio Mildred Centeno. Familiares y amigos le dieron el último adiós este viernes tras una misa de cuerpo presente en la iglesia San Judas Tadeo.

