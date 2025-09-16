Fallece el actor Robert Redford

El actor y director estadounidense Robert Redford, de 89 años, falleció la madrugada de este martes en su casa, a las afueras de la ciudad de Provo, en Utah.

La estrella de Hollywood, murió mientras dormía, precisó en un comunicado su publicista, Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia Rogers & Cowan PMK.

Con el carisma que siempre lo caracterizó, Redford siempre se preocupó porque sus películas tuvieran peso cultural y tocó temas tan serios y relevantes como el duelo y la corrupción política.

Entre sus cintas más destacadas se encuentran ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (‘Dos hombres y un destino’, en España) de 1969, ‘All the President’s Men’ (‘Todos los hombres del presidente’) de 1976 y ‘The Sting’ (‘El golpe’), por la que en 1973 recibió su primera y única nominación al Oscar como actor y ‘Brubaker’, drama carcelario de 1980.

Por décadas, fue uno de los protagonistas predilectos de Hollywood y apareció en dramas, comedias e incluso ‘thrillers’. Sin embargo, a los 40 años decidió dedicarse a la dirección cinematográfica.

Su primera película, ‘Ordinary People’ (‘Gente corriente’, en España y ‘Gente como uno’, en Latinoamérica), obtuvo en 1980 cuatro premios Oscar, entre ellos el de mejor película y uno para Redford como mejor director.

Fuera de la pantalla, Redford promovió causas ambientales. Se mudó a Utah en 1961, desde donde lideró esfuerzos para preservar el paisaje natural del estado y el oeste estadounidense. Por otro lado, su pasión por el arte cinematográfico lo impulsó a fundar en 1981 el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro, dedicada a cultivar nuevas voces cinematográficas.