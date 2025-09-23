type here...
Farándula

Elvis Crespo se presentará en Nicaragua en su «Mejor momento profesional y espiritual»

Por Stephanie Santana
Lectura: Menos de un minuto(s)

El reconocido cantante puertorriqueño Elvis Crespo, ícono del merengue, anunció su presentación en Nicaragua el próximo 17 de octubre en el Polideportivo Alexis Argüello.

Crespo, quien ha declarado estar en uno de los mejores momentos de su carrera y vida personal, compartirá con el público nicaragüense sus éxitos y su renovada energía.

Con más de dos décadas de trayectoria, el intérprete de «Suavemente» y «Píntame» ha expresado sentirse «pleno, agradecido y con muchas ganas de seguir creando».

El artista atribuye su evolución personal y un estilo de vida más saludable a la positividad que hoy irradia en su música y en el escenario.

Crespo ha estado trabajando en nuevos proyectos que fusionan el merengue con sonidos modernos, manteniendo la esencia que lo ha convertido en un referente del género.

Los boletos para el concierto en Managua costarán: Gradas, 40 dólares; Sillas Platinum, 75; Mesas Diamantes B, 110 y Mesas Diamantes A, 140 dólares.

Como acto de apertura, el grupo nicaragüense Macolla será el encargado de calentar el ambiente antes de la esperada presentación de Elvis Crespo.

