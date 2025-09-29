Dolly Parton aplaza conciertos por “Desafíos de salud”

La icónica cantante country Dolly Parton ha anunciado que sus próximas presentaciones en Las Vegas, programadas para diciembre de 2025, serán pospuestas para septiembre de 2026, debido a lo que ella describe como “desafíos de salud” que requieren varios procedimientos médicos. ￼

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Parton explicó que, aunque no dio detalles específicos sobre su condición, sus médicos le indicaron que no puede prepararse adecuadamente para un espectáculo de alto nivel en este momento. “En serio, no voy a poder ensayar y armar el espectáculo que quiero que vean, y el que ustedes merecen ver”, escribió la artista. ￼

La serie de seis conciertos (“residencia”) estaba planeada para el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, marcando el primer regreso de Parton a ese escenario con una serie extensa en 32 años. ￼ Los boletos para las fechas originales serán válidos para las nuevas fechas, y también se ofrecerá la opción de reembolso para quienes no puedan asistir al nuevo calendario. ￼

Parton también aprovechó para tranquilizar a sus seguidores señalando que este aplazamiento no equivale a un retiro: “No se preocupen, no voy a dejar el negocio porque Dios aún no ha dicho nada acerca de parar”, añadió. ￼ A lo largo del mensaje mantuvo su característico tono cálido y humorístico incluso al referirse a su condición, diciendo que sus médicos le comentaron que “debe tener unos cuantos procedimientos”, bromeando que se trata de su “chequeo de 100 000 millas”, aunque aclaró que no se trata de cirugía plástica.