Diseñador nicaragüense Jaime Méndez brilla en la pasarela de República Dominicana

El diseñador nicaragüense Jaime Méndez ha llevado el talento de nuestro país a una plataforma internacional al participar en la decimocuarta edición del Puerto Plata Fashion Week en República Dominicana, celebrado del 28 al 31 de agosto.

Méndez fue seleccionado como diseñador internacional y presentó su colección «IMPERIO» ante más de 60 diseñadores.

Su pasarela, que tuvo lugar en la icónica Calle de las Sombrillas, fue elogiada por su estilo elegante y lleno de glamour.

La participación de Méndez resalta la proyección de la moda nicaragüense, que continúa ganando espacio en el ámbito internacional.

El coordinador de moda de Nicaragua Diseña, Fernando Fuentes, expresó el orgullo de la plataforma al ver a sus diseñadores trascender fronteras.

Fuentes destacó la evolución y el compromiso de Méndez, quien previamente ha participado en eventos como Intermoda en México y Fashion Week Honduras.

Por su parte, Jaime Méndez calificó la experiencia como una oportunidad clave para obtener visibilidad internacional y recibir nuevas invitaciones para exhibir su marca.

Agradeció el apoyo de su equipo, familiares y de la plataforma Nicaragua Diseña, que lo ha acompañado en su carrera.

Esta participación refuerza la posición de Nicaragua en el mapa de la moda latinoamericana, demostrando la capacidad del talento local para destacarse en la industria global.