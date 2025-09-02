Costa Azul promociona su nuevo tema “maquillaje” en Tu Nueva Radio Ya

El grupo Costa Azul visitó las instalaciones de Tu Nueva Radio Ya para compartir con su público detalles de su más reciente estreno musical, titulado “Maquillaje”, un tema que grabaron en colaboración con el reconocido cantante y compositor cubano Álvaro Lenier.

Lenier es un cantante de reguetón y su sencillo más notable es el tema de salsa “Cómo te pago”.

En la entrevista en Tu Nueva Radio Ya, durante el enlace con Canal 6, los integrantes de Costa Azul contaron que el video oficial de la canción fue filmado en Estados Unidos, teniendo como protagonistas a una modelo asiática, otra cubana y una costarricense, dándole un toque multicultural y fresco a la producción audiovisual.

La agrupación destacó la cercanía y amistad que surgió con Lenier durante esta colaboración. De hecho, fue el propio artista cubano quien se encargó de arreglar “Maquillaje” al ritmo de salsa, aportando su sello característico al nuevo éxito de los nicaragüenses.

Además, Costa Azul adelantó que tienen preparadas sorpresas para sus seguidores, ya que en los próximos meses planean celebrar un aniversario especial y por haber alcanzado los dos millones de seguidores en sus plataformas digitales.

Este evento podría realizarse en el Puerto Salvador Allende, donde prometen un espectáculo lleno de música y alegría para su público fiel.

Como parte de sus nuevos proyectos, la agrupación también anunció que trabajan en un tema dedicado a la Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua, el cual será lanzado en género cumbia, reafirmando su estilo festivo y su compromiso de llevar música con identidad nacional.