Candelaria Resano, la estrella del surf nicaragüense, firma acuerdo publicitario con Monster Energy

La surfista olímpica nicaragüense, Candelaria Resano, ha sellado un importante acuerdo publicitario con la marca de bebidas energéticas Monster Energy.

Este patrocinio se suma a los recientes éxitos de la atleta, que incluyen su destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y su reciente victoria en el Open Femenino de Popoyo, en Tola, Rivas.

Tras su regreso al país, Resano demostró su dominio en las olas al conquistar el primer lugar en la categoría Open Femenino del circuito local, con una puntuación de 15 puntos.

La surfista, que también compitió en la categoría Masculino y se ubicó en el cuarto puesto, expresó su satisfacción por competir en casa y agradeció el apoyo a la Federación de Surf.

El evento familiar también vio triunfar a su padre y mentor, Manuel Resano, quien se coronó en la categoría Master.

El acuerdo con Monster Energy potenciará la carrera de Candelaria mientras continúa representando a Nicaragua en eventos internacionales, incluyendo su participación en el campeonato Alas Pro a finales de agosto.

XXX