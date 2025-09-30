Asesinan a reconocido estilista de celebridades como Ángela Aguilar, en México

El mundo del espectáculo lamentó el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, conocido profesionalmente como “Micky Hair”, un estilista de 28 años originario de Zapopan, Jalisco, que había ganado notoriedad por colaborar con celebridades como Ángela Aguilar.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de su salón de belleza, ubicado en la exclusiva avenida Presidente Masaryk, en Polanco, Ciudad de México.

Testigos informaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a De la Mora, y uno de ellos le disparó por la espalda, causándole la muerte en el lugar.

Las autoridades capitalinas, a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, han indicado que la forma en que se produjo el crimen sugiere un ataque directo, descartando un intento de robo.

Las investigaciones se centran en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que el estilista había denunciado amenazas y un intento de extorsión meses atrás, lo que apunta a que el asesinato podría estar vinculado a un posible «cobro de piso» o conflictos previos.

La repentina pérdida de «Micky Hair», reconocido por su talento en cortes y colorimetría, ha generado conmoción entre sus colegas, amigos y clientes del medio artístico.