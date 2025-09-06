Arrestado, con ansiedad y trastornos del sueño: el difícil momento del cantante del “Gangnam Style”

El rapero Psy, intérprete del popular hit musical “Gangnam Style”, fue arrestado bajo sospecha de recibir medicamentos recetados sin ir al hospital.

El artista surcoreano de 47 años, cuyo nombre real es Park Jae-sang, está siendo investigado en la comisaría de policía de Seodaemun de Seúl junto con un médico de un hospital universitario de la capital, informó la agencia de noticias Yonhap.

La agencia del cantante, P Nation, publicó un comunicado en el que reconoce el “error” y se disculpa por ello. «A Psy le diagnosticaron un trastorno crónico del sueño y está tomando pastillas para dormir según lo prescrito por su médico. No hubo una receta por parte de un representante, aunque en algunos casos, terceros recibieron los medicamentos en su nombre».

Se cree que en 2022 hubo “terceros” que recogieron los medicamentos (entre ellos Xanax y Stilnox, recetados para la ansiedad y los trastornos del sueño) en su nombre, algo que no es posible según la legislación surcoreana debido a que son medicamentos que pueden crear dependencia. El paciente en persona debe presentarse en el hospital para recibirlos.

Ahora, los investigadores allanaron el hospital universitario del que habrían salido los medicamentos y confiscaron los historiales médicos de Psy. El médico del cantante negó los cargos, y afirmó que recibió tratamiento remoto.