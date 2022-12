Fan australiana recibió microfonazo en concierto de Guns N’ Roses

En Adelaide, Australia una fan de Guns N’ Roses no vivió el concierto que esperaba, ya que antes de que se acabara una de sus presentaciones en el marco del We’re F’N Back! Tour 2022 fue herida con un micrófono que fue lanzado por nada más y nada menos que el vocalista de la agrupación, Axl Rose.

Fans australiana recibió microfonazo en concierto de Guns N’ Roses

En ese momento, Rebecca Howe sufrió un fuerte impacto en la cara, el cual le causó moretones en los ojos y también una rotura en la nariz, todo ello causado por el micrófono que lanzó el famoso vocalista.

La afectada por el último micrófono de Axl Rose, fue identificada como Rebecca Howe y afirmó haber sufrido una fractura en la nariz y varios hematomas alrededor de los ojos. Además, contó a los medios que ni siquiera se encontraba tan cerca del escenario cuando fue impactada.

“(Axl) hizo una reverencia y después lanzó el micrófono a la multitud… Y ahí me golpeó, justo en el puente de mi nariz”, contó la joven a New York Post.

“¿Y si hubiera sido un par de pulgadas a la derecha, o a la izquierda? Pude haber perdido un ojo. ¿Y si me pegó en la boca y me rompo los dientes?… Si mi cabeza estaba girada y me golpea en la sien, pudo haberme matado”, agregó.